Двох п’яних водіїв спіймала поліція на дорогах Харківщини

Минулої доби правоохоронці виявили в Харківській області двох п’яних водіїв, а також викрили на блокпосту чоловіка, в якого було водійське посвідчення з ознаками підробки.

Про це повідомив у Facebook очільник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Також він розповів, що поліцейські за добу отримали 1031 повідомлення від громадян про правопорушення та події, перевірили на блокпостах спільно з військовими 3200 транспортних засобів та доставили до територіальних підрозділів 12 ймовірних диверсантів та пропагандистів.