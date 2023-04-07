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Двох п’яних водіїв спіймала поліція на дорогах Харківщини

Суспільство 09:44   07.04.2023
Олена Нагорна
Двох п’яних водіїв спіймала поліція на дорогах Харківщини Фото: Патрульна поліція Харківської області

Минулої доби правоохоронці виявили в Харківській області двох п’яних водіїв, а також викрили на блокпосту чоловіка, в якого було водійське посвідчення з ознаками підробки.

Про це повідомив у Facebook очільник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Також він розповів, що поліцейські за добу отримали 1031 повідомлення від громадян про правопорушення та події, перевірили на блокпостах спільно з військовими 3200 транспортних засобів та доставили до територіальних підрозділів 12 ймовірних диверсантів та пропагандистів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 09:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби правоохоронці виявили в Харківській області двох п’яних водіїв, а також викрили на блокпосту чоловіка, в якого було водійське посвідчення з ознаками підробки.".