Двох п’яних водіїв спіймала поліція на дорогах Харківщини
Фото: Патрульна поліція Харківської області
Минулої доби правоохоронці виявили в Харківській області двох п’яних водіїв, а також викрили на блокпосту чоловіка, в якого було водійське посвідчення з ознаками підробки.
Про це повідомив у Facebook очільник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.
Також він розповів, що поліцейські за добу отримали 1031 повідомлення від громадян про правопорушення та події, перевірили на блокпостах спільно з військовими 3200 транспортних засобів та доставили до територіальних підрозділів 12 ймовірних диверсантів та пропагандистів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 09:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби правоохоронці виявили в Харківській області двох п’яних водіїв, а також викрили на блокпосту чоловіка, в якого було водійське посвідчення з ознаками підробки.".