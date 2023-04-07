Зранку ворог ударив по Вовчанську, поранених від обстрілів немає – Синєгубов

За добу поранених внаслідок російських обстрілів на Харківщині немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зранку 7 квітня обстрілів вкотре зазнало місто Вовчанськ Чугуївського району, а напередодні внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади був пошкоджений приватний будинок і сталися пожежі.

У результаті обстрілів Куп’янська 6 квітня зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Без постраждалих.



Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч російським загарбникам”, – додав Синєгубов.