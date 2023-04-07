Понад двадцять населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла російська армія минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця та Колодязне.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне та Берестове.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 06:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла російська армія минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".