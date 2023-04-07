Более двадцати населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла российская армия за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зыбино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица и Колодезное.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное и Берестовое.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 06:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла армия РФ за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".