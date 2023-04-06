16 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное и Берестовое.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.