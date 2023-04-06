16 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное и Берестовое.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.
Читайте также: Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «16 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".