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16 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Происшествия 18:13   06.04.2023
Елена Нагорная
16 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг удерживает свои подразделения в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочковое, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное и Берестовое.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".