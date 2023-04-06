16 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог утримує свої підрозділи у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Бочкове, Чугунівка, Зарубинка, Стариця та Колодязне.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне та Берестове.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".