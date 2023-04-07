Утром враг ударил по Волчанску, раненых от обстрелов за сутки нет — Синегубов

За сутки раненых в результате российских обстрелов в Харьковской области нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, утром 7 апреля обстрелам в очередной раз подвергся город Волчанск Чугуевского района, а накануне вследствие обстрелов села Караичное Волчанской громады был поврежден частный дом и произошли пожары.

В результате обстрелов Купянска 6 апреля разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.



Фото: Олег Синегубов

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно держат свои позиции и дают решительный отпор российским захватчикам», — добавил Синегубов.