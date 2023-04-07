Утром враг ударил по Волчанску, раненых от обстрелов за сутки нет — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
За сутки раненых в результате российских обстрелов в Харьковской области нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, утром 7 апреля обстрелам в очередной раз подвергся город Волчанск Чугуевского района, а накануне вследствие обстрелов села Караичное Волчанской громады был поврежден частный дом и произошли пожары.
В результате обстрелов Купянска 6 апреля разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
Фото: Олег Синегубов
За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов.
«На линии соприкосновения наши защитники надежно держат свои позиции и дают решительный отпор российским захватчикам», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 08:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки раненых в результате российских обстрелов в Харьковской области нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".