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Утром враг ударил по Волчанску, раненых от обстрелов за сутки нет — Синегубов

Происшествия 08:36   07.04.2023
Елена Нагорная
Утром враг ударил по Волчанску, раненых от обстрелов за сутки нет — Синегубов Фото: Олег Синегубов

За сутки раненых в результате российских обстрелов в Харьковской области нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, утром 7 апреля обстрелам в очередной раз подвергся город Волчанск Чугуевского района, а накануне вследствие обстрелов села Караичное Волчанской громады был поврежден частный дом и произошли пожары.

В результате обстрелов Купянска 6 апреля разрушен частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.


Фото: Олег Синегубов

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения наши защитники надежно держат свои позиции и дают решительный отпор российским захватчикам», — добавил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 08:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки раненых в результате российских обстрелов в Харьковской области нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".