Двух пьяных водителей поймала полиция на дорогах Харьковщины
иллюстративное фото
За минувшие сутки правоохранители выявили в Харьковской области двух пьяных водителей, а также обнаружили на блокпосту у мужчины водительское удостоверение с признаками подделки.
Об этом сообщил в Facebook глава ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Также он рассказал, что полицейские за сутки получили 1031 сообщение от граждан о правонарушениях и событиях, проверили на блокпостах совместно с военными 3200 транспортных средств и доставили в территориальные подразделения 12 вероятных диверсантов и пропагандистов.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 09:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки правоохранители выявили в Харьковской области двух пьяных водителей, а также обнаружили на блокпосту у мужчины водительское удостоверение с признаками подделки.".