Двух пьяных водителей поймала полиция на дорогах Харьковщины

За минувшие сутки правоохранители выявили в Харьковской области двух пьяных водителей, а также обнаружили на блокпосту у мужчины водительское удостоверение с признаками подделки.

Об этом сообщил в Facebook глава ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Также он рассказал, что полицейские за сутки получили 1031 сообщение от граждан о правонарушениях и событиях, проверили на блокпостах совместно с военными 3200 транспортных средств и доставили в территориальные подразделения 12 вероятных диверсантов и пропагандистов.