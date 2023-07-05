В Харькове мужчина возле магазина угрожал взорвать гранату: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
Возле магазина по улице Ощепковой 4 июля около 21:50 25-летний мужчина отсоединил чеку от гранаты «М67 «и угрожал взорвать боеприпас.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейские несколько часов убеждали мужчину отдать опасный предмет.
Нарушителя все же задержали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле магазина по улице Ощепковой 4 июля около 21:50 25-летний мужчина отсоединил чеку от гранаты «М67 «и угрожал взорвать боеприпас.".