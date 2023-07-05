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В Харькове мужчина возле магазина угрожал взорвать гранату: подробности

Происшествия 14:55   05.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина возле магазина угрожал взорвать гранату: подробности Фото: ГУНП в Харьковской области

Возле магазина по улице Ощепковой 4 июля около 21:50 25-летний мужчина отсоединил чеку от гранаты «М67 «и угрожал взорвать боеприпас.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейские несколько часов убеждали мужчину отдать опасный предмет.

Нарушителя все же задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 14:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возле магазина по улице Ощепковой 4 июля около 21:50 25-летний мужчина отсоединил чеку от гранаты «М67 «и угрожал взорвать боеприпас.".