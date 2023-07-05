В Харькове мужчина возле магазина угрожал взорвать гранату: подробности

Возле магазина по улице Ощепковой 4 июля около 21:50 25-летний мужчина отсоединил чеку от гранаты «М67 «и угрожал взорвать боеприпас.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейские несколько часов убеждали мужчину отдать опасный предмет.

Нарушителя все же задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.