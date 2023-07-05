У Харкові чоловік біля магазину погрожував підірвати гранату: подробиці
Фото: ГУНП в Харківській області
Біля магазину по вулиці Ощепковій 4 липня близько 21:50 25-річний чоловік від’єднав чеку від гранати «М67» та погрожував підірвати боєприпас.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Поліцейські кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет.
Порушника таки затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біля магазину по вулиці Ощепковій 4 липня близько 21:50 25-річний чоловік від’єднав чеку від гранати «М67» та погрожував підірвати боєприпас.".