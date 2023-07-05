У Харкові чоловік біля магазину погрожував підірвати гранату: подробиці

Біля магазину по вулиці Ощепковій 4 липня близько 21:50 25-річний чоловік від’єднав чеку від гранати «М67» та погрожував підірвати боєприпас.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Поліцейські кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет.

Порушника таки затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.