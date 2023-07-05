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Могли зірвати поставку техніки на фронт: на Харківщині піймали чиновників “УЗ”

Суспільство 13:05   05.07.2023
Вікторія Яковенко
Могли зірвати поставку техніки на фронт: на Харківщині піймали чиновників “УЗ” Фото: Владислав Абдула

СБУ викрила корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця». Затримали двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки на фронт», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

Протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених внаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

«Застарілі комплектуючі отримували через «списання» їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових «їжаків». При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили», – додали в СБУ.

Натомість нові рейки злочинці використовували для виконання «індивідуальних» комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а «розрахунок» отримували готівкою. Таким чином посадовці отримали 1,2 млн грн.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Чоловікам повідомили про підозру за трьома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисники перебувають у СІЗО. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 13:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця». Затримали двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки.".