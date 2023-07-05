Могли сорвать поставку техники на фронт: на Харьковщине поймали чиновников УЗ

СБУ разоблачила коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО «Укрзалізниця». Задержали двух чиновников, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей Сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники на фронт», – рассказали в СБУ.

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

В течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы.

«Устаревшие комплектующие получали из-за «списания» их как металлолом, якобы используемый для изготовления противотанковых «ежей». При этом, на самом деле, никаких инженерных заграждений фигуранты не делали», — добавили в СБУ.

Новые рельсы преступники использовали для выполнения «индивидуальных» коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а «расчет» получали наличными. Таким образом, чиновники получили 1,2 млн грн.

Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные данные в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Мужчинам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 5 ст. 191 (расход имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное в особо крупном размере).

Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. Им грозит до 12 лет тюрьмы.