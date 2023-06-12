На Харьковщине машиниста, который обворовывал УЗ, посадили на 4 года
36-летний железнодорожник из Лозовой получил 4 года тюрьмы за кражи дизельного топлива.
«Прокуроры доказали, что в период с сентября по октябрь 2021 машинист одного из производственных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзализныця» решил самостоятельно организовать себе «денежный бонус» к заработной плате. Мужчина, имея доступ к топливной системе тепловозов, сливал оттуда дизельное топливо в канистры, которые приносил с собой, обворовывая таким образом предприятие», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Потом злоумышленник продавал украденное топливо своим знакомым.
Всего установлено около 20 эпизодов преступлений, совершенных машинистом, добавили правоохранители.
Во время судебного разбирательства мужчину вину не признал и отказался давать объяснения. Суд признал виновным машиниста в совершении серии краж (ч. 1, ч. 2 ст. 185 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летний железнодорожник из Лозовой получил 4 года тюрьмы за кражи дизельного топлива.".