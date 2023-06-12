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Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня

Общество 13:43   12.06.2023
Оксана Якушко
Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня

«Укрзалізниця» в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, среди четырех тестовых поездов и №15 Харьков – Ясиня.

Продавать билеты в женские купе будут исключительно в мобильном приложении «Укрзалізниці». Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Поезда с доступными для покупки женскими купе будут иметь соответствующую маркировку в приложении. Посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям до 6 лет.

Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего сообщения, которые лидируют по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Билеты в женские купе в этих поездах уже находятся в продаже на поездки от 30 июня.

«Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений”, – отметил председатель правления АО “Укрзалізниця” Евгений Лященко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, среди четырех тестовых поездов и №15 Харьков – Ясиня.".