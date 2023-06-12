Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня
«Укрзалізниця» в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, среди четырех тестовых поездов и №15 Харьков – Ясиня.
Продавать билеты в женские купе будут исключительно в мобильном приложении «Укрзалізниці». Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.
Поезда с доступными для покупки женскими купе будут иметь соответствующую маркировку в приложении. Посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям до 6 лет.
Во время пилотного периода женские купе появятся на 4 рейсах дальнего сообщения, которые лидируют по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:
№81 Киев – Ужгород;
№41 Днепр – Трускавец;
№75 Киев – Кривой Рог;
№15 Харьков – Ясиня.
Билеты в женские купе в этих поездах уже находятся в продаже на поездки от 30 июня.
«Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов. Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений”, – отметил председатель правления АО “Укрзалізниця” Евгений Лященко.
Читайте также: Новые остановки некоторым поездам из Харькова назначает «Укрзалізниця»
На поезде в Европу. Куда можно доехать из Украины и сколько это стоит
В Харьков из Праги. Чехия вводит единый билет для украинцев без пересадок
Новости по теме:
Вы читали новость: «Билет в женском купе уже можно приобрести на поезд Харьков – Ясиня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 13:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе, среди четырех тестовых поездов и №15 Харьков – Ясиня.".