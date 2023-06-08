Новые остановки некоторым поездам из Харькова назначает «Укрзалізниця»
«Укрзалізниця» назначает новые остановки на некоторых маршрутах, чтобы изучить пассажиропоток за отдельными станциями.
Новые остановки появятся на маршрутах 9 поездов, среди которых два харьковских:
№21/22 Харьков – Львов и №104/103 Львов – Краматорск получат остановку на станции Гребенка с 11 июня;
№45/46 Ужгород – Харьков получит остановку на станции Николаев-Днестровский с 15 июня;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» назначает новые остановки на некоторых маршрутах, чтобы изучить пассажиропоток за отдельными станциями.".