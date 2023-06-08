Нові зупинки деяким потягам із Харкова призначає «Укрзалізниця»

“Укрзалізниця” призначає нові зупинки на деяких маршрутах, щоби вивчити пасажиропотік за окремими станціями.

Нові зупинки з’являться на маршрутах 9 потягів, серед яких два харківські:

№21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ отримають зупинку на станції Гребінка з 11 червня;

№45/46 Ужгород – Харків отримає зупинку на станції Миколаїв-Дністровський із 15 червня;