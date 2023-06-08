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Нові зупинки деяким потягам із Харкова призначає «Укрзалізниця»

Суспільство 17:21   08.06.2023
Оксана Якушко
Нові зупинки деяким потягам із Харкова призначає «Укрзалізниця»

“Укрзалізниця” призначає нові зупинки на деяких маршрутах, щоби вивчити пасажиропотік за окремими станціями.

Нові зупинки з’являться на маршрутах 9 потягів, серед яких два харківські:

№21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ отримають зупинку на станції Гребінка з 11 червня;

№45/46 Ужгород – Харків отримає зупинку на станції Миколаїв-Дністровський із 15 червня;

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” призначає нові зупинки на деяких маршрутах, щоби вивчити пасажиропотік за окремими станціями.".