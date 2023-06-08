Нові зупинки деяким потягам із Харкова призначає «Укрзалізниця»
“Укрзалізниця” призначає нові зупинки на деяких маршрутах, щоби вивчити пасажиропотік за окремими станціями.
Нові зупинки з’являться на маршрутах 9 потягів, серед яких два харківські:
№21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ отримають зупинку на станції Гребінка з 11 червня;
№45/46 Ужгород – Харків отримає зупинку на станції Миколаїв-Дністровський із 15 червня;
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Ви читали новину: «Нові зупинки деяким потягам із Харкова призначає «Укрзалізниця»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” призначає нові зупинки на деяких маршрутах, щоби вивчити пасажиропотік за окремими станціями.".