Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня

“Укрзалізниця” у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе, серед чотирьох тестових поїздів є і №15 Харків – Ясіня.

Продаватимуть квитки виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Поїзди з жіночими купе матимуть відповідне маркування у застосунку. Посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям до 6 років.

Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

“ Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.