Квиток у жіночому купе вже можна придбати на потяг Харків – Ясіня
“Укрзалізниця” у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе, серед чотирьох тестових поїздів є і №15 Харків – Ясіня.
Продаватимуть квитки виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.
Поїзди з жіночими купе матимуть відповідне маркування у застосунку. Посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям до 6 років.
Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:
№81 Київ – Ужгород;
№41 Дніпро – Трускавець;
№75 Київ – Кривий Ріг;
№15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.
“ Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 13:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” у пілотному режимі відкрила продаж квитків у жіночі купе, серед чотирьох тестових поїздів є і №15 Харків – Ясіня. ".