В Харькове планируют построить подземное депо для вагонов метро — Терехов

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал строительство подземного депо для подвижного состава метрополитена.

«Мы продолжаем работать с нашими международными партнерами по строительству новых станций метрополитена. Для нас это знаковый проект и средства на него уже выделены. Также он предусматривает строительство подземного депо, ранее планировавшегося построить на поверхности. Но мы сменили проектно-сметную документацию и будем строить депо под землей. Оно будет служить укрытием для метротранспорта», – рассказал мэр.