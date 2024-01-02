В Харькове планируют построить подземное депо для вагонов метро — Терехов
Фото: Харьковский горсовет
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал строительство подземного депо для подвижного состава метрополитена.
«Мы продолжаем работать с нашими международными партнерами по строительству новых станций метрополитена. Для нас это знаковый проект и средства на него уже выделены. Также он предусматривает строительство подземного депо, ранее планировавшегося построить на поверхности. Но мы сменили проектно-сметную документацию и будем строить депо под землей. Оно будет служить укрытием для метротранспорта», – рассказал мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вагоны, метро, состав, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал строительство подземного депо для подвижного состава метрополитена.".