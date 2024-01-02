Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

У Харкові планують збудувати підземне депо для вагонів метро – Терехов

Суспільство 13:49   02.01.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові планують збудувати підземне депо для вагонів метро – Терехов Фото: Харківська міськрада

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво підземного депо для рухомого складу метрополітену.

«Ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами стосовно будівництва нових станцій метрополітену. Для нас це знаковий проєкт, і кошти на нього вже виділені. Також він передбачає будівництво підземного депо, яке раніше планувалося збудувати на поверхні. Але ми змінили проєктно-кошторисну документацію і будуватимемо депо під землею. Воно слугуватиме укриттям для метротранспорту», – розповів мер.

Читайте також: «Тривог у Харкові значно більше стало» – Терехов про стан укриттів у місті

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
Головні новини Харкова 2.01: удар по центру, загинула жінка, постраждали діти
02.01.2024, 14:54
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023, 08:14
Терехов звернувся до жителів Шевченківського району, чиє житло зруйнувала РФ
Терехов звернувся до жителів Шевченківського району, чиє житло зруйнувала РФ
02.01.2024, 14:50
Перші хвилини після ракетних ударів РФ по Харкову показали патрульні (відео)
Перші хвилини після ракетних ударів РФ по Харкову показали патрульні (відео)
02.01.2024, 14:38
Через ракетну атаку на Харків постраждали 50 людей, з них 6 – діти (відео)
Через ракетну атаку на Харків постраждали 50 людей, з них 6 – діти (відео)
02.01.2024, 14:05
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
31.12.2023, 17:00

Новини за темою:

15:58
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 мільйонів євро

Ви читали новину: «У Харкові планують збудувати підземне депо для вагонів метро – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 13:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво підземного депо для рухомого складу метрополітену.".