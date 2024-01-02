У Харкові планують збудувати підземне депо для вагонів метро – Терехов

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво підземного депо для рухомого складу метрополітену.

«Ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами стосовно будівництва нових станцій метрополітену. Для нас це знаковий проєкт, і кошти на нього вже виділені. Також він передбачає будівництво підземного депо, яке раніше планувалося збудувати на поверхні. Але ми змінили проєктно-кошторисну документацію і будуватимемо депо під землею. Воно слугуватиме укриттям для метротранспорту», – розповів мер.