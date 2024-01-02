У Харкові планують збудувати підземне депо для вагонів метро – Терехов
Фото: Харківська міськрада
В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво підземного депо для рухомого складу метрополітену.
«Ми продовжуємо працювати з нашими міжнародними партнерами стосовно будівництва нових станцій метрополітену. Для нас це знаковий проєкт, і кошти на нього вже виділені. Також він передбачає будівництво підземного депо, яке раніше планувалося збудувати на поверхні. Але ми змінили проєктно-кошторисну документацію і будуватимемо депо під землею. Воно слугуватиме укриттям для метротранспорту», – розповів мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов анонсував будівництво підземного депо для рухомого складу метрополітену.".