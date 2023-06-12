На Харківщині машиніста, який обкрадав УЗ, посадили на 4 роки

36-річний залізничник з Лозової отримав 4 роки тюрми за крадіжки дизельного пального.

«Прокурори довели, що в період з вересня по жовтень 2021 року машиніст одного з виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вирішив самостійно організувати собі «грошовий бонус» до заробітної плати. Чоловік, маючи доступ до паливної системи тепловозів, зливав звідти дизельне паливо у каністри, які заздалегідь приносив із собою, обкрадаючи таким чином підприємство», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Надалі зловмисник продавав викрадене паливо своїм знайомим.

Усього встановлено майже 20 епізодів злочинів, вчинених машиністом, додали правоохоронці.

Під час судового розгляду чоловік вину не визнав та відмовився давати пояснення. Суд визнав винним машиніста у вчиненні серії крадіжок (ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України).