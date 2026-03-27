Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)

У Харкові правоохоронці вручили підозру 47-річному чоловіку, який, за даними слідства надавав власне житло для незаконного вживання заборонених речовин.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що фігурант робив це систематично.

Під час обшуку поліцейські вилучили у нього психотропну речовину «PVP».

Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років тюрми.

