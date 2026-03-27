Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)

Суспільство 15:23   27.03.2026
Вікторія Яковенко
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові правоохоронці вручили підозру 47-річному чоловіку, який, за даними слідства надавав власне житло для незаконного вживання заборонених речовин.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що фігурант робив це систематично.

Під час обшуку поліцейські вилучили у нього психотропну речовину «PVP».

Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років тюрми.

Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківщини передали до суду справу з наркоугруповання з мільйонними доходами.

Читайте також: У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників

Автор: Вікторія Яковенко
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
27.03.2026, 15:23
Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста
Шум і пил: харків’яни просять Терехова заборонити повітродувки у дворах міста
27.03.2026, 14:56
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
Відновлення будинку на вулиці Леся Сердюка: що вже зробили (фото)
27.03.2026, 14:18
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік
Голова Харківської облради подала декларацію: скільки заробила за рік
27.03.2026, 13:15
Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)
Порятунок собак з палаючого будинку в Харкові: Бім у важкому стані (фото)
27.03.2026, 13:39
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
У подвійному вбивстві на Чугуївщині підозрюють двох СЗЧшників
27.03.2026, 11:58

Новини за темою:

17.02.2026
Наркопритон виявила поліція на Харківщині: що знайшли у квартирі (фото)
06.06.2025
Наркопритон знову знайшли на Харківщині: усі подробиці
05.06.2025
Наркопритон накрила поліція на Харківщині: що було в квартирі (фото)


  Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 15:23;

