Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
У Харкові правоохоронці вручили підозру 47-річному чоловіку, який, за даними слідства надавав власне житло для незаконного вживання заборонених речовин.
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що фігурант робив це систематично.
Під час обшуку поліцейські вилучили у нього психотропну речовину «PVP».
Слідчі повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.
Якщо провину доведуть, йому загрожує до п’яти років тюрми.
Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківщини передали до суду справу з наркоугруповання з мільйонними доходами.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наркопритон, наркотики, новини Харкова, поліція;
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 15:23;