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Сам отдал копам полсотни свертков: в Харькове поймали «закладчика» (фото)

Общество 14:43   27.08.2023
Елена Нагорная
Сам отдал копам полсотни свертков: в Харькове поймали «закладчика» (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Вероятного распространителя наркотиков задержали вечером 27 августа во время патрулирования Новобаварского района Харькова.

Мужчина сам себя выдал, так как, увидев авто копов, резко попытался исчезнуть из поля зрения правоохранителей, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина рассказал, что гулял и уже собирался домой. Однако патрульные все равно решили его проверить и нашли две емкости с веществом, похожим на наркотическое.

Еще 54 свертка мужчина достал добровольно и признался, что уже успел сделать 60 «закладок» и дома у него лежит еще около сотни свертков с «солями». В его смартфоне обнаружили многочисленные фото с местами «закладок».

Обстоятельства дела будут устанавливать следователи.


Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 14:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятного распространителя наркотиков задержали вечером 27 августа во время патрулирования Новобаварского района Харькова.".