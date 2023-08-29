Злостного «закладчика» психотропов в очередной раз поймали в Харькове (фото)
В Харькове 28 августа задержали 24-летнего мужчину, который делал наркотические «закладки» — раскладывал по городу свертки с психотропным веществом «PVP». При себе у него было более 150 свертков.
Харьковчанин уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов, однако «карьеру» свою так и не прекратил, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Мужчина приобрел пакет с психотропным веществом «PVP», которое в дальнейшем раскладывал по тайникам в виде свертков на территории Харькова. Подозреваемый фотографировал места, в которых оставлял товар, и отправлял координаты покупателям», — объясняют в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по факту повторного незаконного приобретения и хранения с целью сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 28 августа задержали 24-летнего мужчину, который делал наркотические «закладки» — раскладывал по городу свертки с психотропным веществом «PVP». При себе у него было более 150 свертков.".