Харків’янин, який знаходиться у розшуку ТЦК, наїхав на поліцейського – НПУ

24 червня на одному з блокпостів регіону харків’янин наїхав на правоохоронця, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними копів, під час перевірки документів водій відмовився надати посвідчення особи, поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою та під час конфлікту навмисно здійснив наїзд на поліцейського.

Оперуповноважений сектору кримінальної поліції отримав тілесні ушкодження.

«Правоохоронці встановили особу порушника — ним виявився 32-річний житель Харкова, який, як зʼясувалося, перебуває в розшуку за районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки», – зазначили у поліції.

Того ж дня правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 5 років тюрми.