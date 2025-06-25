Харьковчанин, находящийся в розыске ТЦК, наехал на полицейского – НПУ
24 июня на одном из блокпостов региона харьковчанин наехал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным копов, во время проверки документов водитель отказался предоставить удостоверение личности, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и во время конфликта намеренно совершил наезд на полицейского.
Оперуполномоченный сектора криминальной полиции получил телесные повреждения.
«Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 32-летний житель Харькова, который, как выяснилось, находится в розыске по районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки», — отметили в полиции.
В тот же день правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вину докажут, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блокпост, новости Харькова, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июня на одном из блокпостов региона харьковчанин наехал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".