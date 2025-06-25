Харьковчанин, находящийся в розыске ТЦК, наехал на полицейского – НПУ

24 июня на одном из блокпостов региона харьковчанин наехал на правоохранителя, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным копов, во время проверки документов водитель отказался предоставить удостоверение личности, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и во время конфликта намеренно совершил наезд на полицейского.

Оперуполномоченный сектора криминальной полиции получил телесные повреждения.

«Правоохранители установили личность нарушителя – им оказался 32-летний житель Харькова, который, как выяснилось, находится в розыске по районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки», — отметили в полиции.

В тот же день правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вину докажут, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.