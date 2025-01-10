Собак із притулку вигулювали в центрі Харкова: до акції приєднався Терехов
Акцію “Візьми друга з притулку” провели 10 січня в центрі Харкова.
Волонтери КП «Центр поводження з тваринами» та Клубу юних кінологів пройшлися разом із собаками садом ім. Шевченка та центральними вулицями, пише пресслужба міськради.
Увагу перехожих привертали до проблеми безпритульних тварин та пропонували взяти собаку з притулку.
«Ця акція і формат, який ви обрали для її реалізації, – урок людяності всьому суспільству, – сказав мер Ігор Терехов. – У важкі часи війни ми всі відчуваємо, як важливо нікого не залишати без підтримки – ні людей, ні тварин. Вірю, що багато з цих собак вже незабаром знайдуть нових господарів і нові родини».
Обрати собаку можна на сайті Центру поводження з тваринами або безпосередньо у приміщенні притулку за адресою: пр. Аерокосмічний, 358.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, животні, КП «Центр обращения с животными», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 20:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію “Візьми друга з притулку” провели 10 січня в центрі Харкова.".