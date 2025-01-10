Собак із притулку вигулювали в центрі Харкова: до акції приєднався Терехов

Акцію “Візьми друга з притулку” провели 10 січня в центрі Харкова.

Волонтери КП «Центр поводження з тваринами» та Клубу юних кінологів пройшлися разом із собаками садом ім. Шевченка та центральними вулицями, пише пресслужба міськради.

Увагу перехожих привертали до проблеми безпритульних тварин та пропонували взяти собаку з притулку.

«Ця акція і формат, який ви обрали для її реалізації, – урок людяності всьому суспільству, – сказав мер Ігор Терехов. – У важкі часи війни ми всі відчуваємо, як важливо нікого не залишати без підтримки – ні людей, ні тварин. Вірю, що багато з цих собак вже незабаром знайдуть нових господарів і нові родини».

Обрати собаку можна на сайті Центру поводження з тваринами або безпосередньо у приміщенні притулку за адресою: пр. Аерокосмічний, 358.