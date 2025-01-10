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Собак из приюта выгуливали в центре Харькова: к акции присоединился Терехов

Общество 20:54   10.01.2025
Елена Нагорная
Собак из приюта выгуливали в центре Харькова: к акции присоединился Терехов Фото: Харьковский горсовет

Акцию «Возьми друга из приюта» провели 10 января в центре Харькова.

Волонтеры КП «Центр обращения с животными» и Клуба юных кинологов прошлись вместе с собаками по саду им. Шевченко и центральным улицам, пишет пресс-служба горсовета.

Внимание прохожих привлекали к проблеме бездомных животных и предлагали взять собаку из приюта.

Акция "Возьми друга из приюта в Харькове"
Фото: Харьковский горсовет

«Эта акция и формат, который вы выбрали для ее реализации, — урок человечности всему обществу, — сказал мэр Игорь Терехов. — В тяжелые времена войны мы все чувствуем, как важно никого не оставлять без поддержки — ни людей, ни животных. Верю, что многие из этих собак уже вскоре найдут новых хозяев и новые семьи».

Акция "Возьми друга из приюта в Харькове"
Фото: Харьковский горсовет
Акция "Возьми друга из приюта в Харькове"
Фото: Харьковский горсовет

Выбрать собаку можно на сайте Центра обращения с животными или же непосредственно в помещении приюта по адресу: пр. Аэрокосмический, 358.

Читайте также: В Харькове собирают теплые вещи для бездомных животных: куда их приносить

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 20:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию «Возьми друга из приюта» провели 10 января в центре Харькова.".