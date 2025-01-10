Собак из приюта выгуливали в центре Харькова: к акции присоединился Терехов
Акцию «Возьми друга из приюта» провели 10 января в центре Харькова.
Волонтеры КП «Центр обращения с животными» и Клуба юных кинологов прошлись вместе с собаками по саду им. Шевченко и центральным улицам, пишет пресс-служба горсовета.
Внимание прохожих привлекали к проблеме бездомных животных и предлагали взять собаку из приюта.
«Эта акция и формат, который вы выбрали для ее реализации, — урок человечности всему обществу, — сказал мэр Игорь Терехов. — В тяжелые времена войны мы все чувствуем, как важно никого не оставлять без поддержки — ни людей, ни животных. Верю, что многие из этих собак уже вскоре найдут новых хозяев и новые семьи».
Выбрать собаку можно на сайте Центра обращения с животными или же непосредственно в помещении приюта по адресу: пр. Аэрокосмический, 358.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, Игорь Терехов, КП «Центр обращения с животными», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию «Возьми друга из приюта» провели 10 января в центре Харькова.".