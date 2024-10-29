У Харкові збирають теплі речі для бездомних тварин: куди їх приносити
Килими та теплі речі збирають у КП “Центр поводження з тваринами”. Вони необхідні для утеплення вольєрів узимку.
Вихованці притулку будуть вдячні за речі, якими можна утеплити будки:
✅старі, радянські килими
✅пледи і ковдри;
✅старі пальто;
✅курточки;
✅светри;
✅килимки-доріжки-паласи;
✅рушники;
✅простирадла.
Не потрібно везти:
❌пухові ковдри;
❌матраци;
❌подушки з пір’ям всередині.
“Собаки, граючи, можуть розірвати таке “утеплення” на шматки після чого пір’я і пух літатимуть по всьому вольєру, а не грітимуть собаку в будці”, – пояснили у КП.
Принести речі можна за адресою: пр-т. Аерокосмічний, 358. Їх приймають щодня – з 9:00 до 17:00. При цьому за великими килимами працівники можуть приїхати самі.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: животні, КП, КП «Центр обращения с животными», теплые вещи;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Килими та теплі речі збирають у КП “Центр поводження з тваринами”. Вони необхідні для утеплення вольєрів узимку.".