У Харкові збирають теплі речі для бездомних тварин: куди їх приносити

Килими та теплі речі збирають у КП “Центр поводження з тваринами”. Вони необхідні для утеплення вольєрів узимку.

Вихованці притулку будуть вдячні за речі, якими можна утеплити будки:

✅старі, радянські килими

✅пледи і ковдри;

✅старі пальто;

✅курточки;

✅светри;

✅килимки-доріжки-паласи;

✅рушники;

✅простирадла.

Не потрібно везти:

❌пухові ковдри;

❌матраци;

❌подушки з пір’ям всередині.

“Собаки, граючи, можуть розірвати таке “утеплення” на шматки після чого пір’я і пух літатимуть по всьому вольєру, а не грітимуть собаку в будці”, – пояснили у КП.

Принести речі можна за адресою: пр-т. Аерокосмічний, 358. Їх приймають щодня – з 9:00 до 17:00. При цьому за великими килимами працівники можуть приїхати самі.