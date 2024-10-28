Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області

Погода 20:10   28.10.2024
Оксана Якушко
Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 29 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.

Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 11 – 13°.

Читайте також: Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області
Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області
28.10.2024, 20:10
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
24.10.2024, 21:35
Нічний “приліт” у Харків: вщент згорів ресторан у Київському районі
Нічний “приліт” у Харків: вщент згорів ресторан у Київському районі
04.09.2022, 08:40
Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер
Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер
28.10.2024, 16:22
Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова
Завтра трамваї не ходитимуть у деяких районах Харкова
28.10.2024, 19:37
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ФАБ у Харкові закінчилися (фото)
28.10.2024, 18:59

Новини за темою:

20:13
Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 27 жовтня у Харкові й області
19:53
Вночі мороз -1, туман. Якою буде погода 26 жовтня у Харкові та області
20:08
Невеликий дощ і туман. Якою буде погода 25 жовтня у Харкові та області
20:04
Вночі +1, вдень +16. Якою буде погода 24 жовтня у Харкові й області
20:02
Сонячно, вдень +16. Якою буде погода 22 жовтня у Харкові та області

Ви читали новину: «Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 20:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".