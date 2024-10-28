Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 29 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.
Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 9 – 14° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці туман🌫, видимість👀 200 – 500 м.
Вітер північно – західний↘️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 11 – 13°.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 20:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".