Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 жовтня.
«Вночі та вранці 29 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: область, опасная, погода, синоптики, туман, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 жовтня.".