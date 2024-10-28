Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області

Погода 15:12   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 жовтня.

«Вночі та вранці 29 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Закатували до смерті жителя Харківщини: судитимуть трьох окупантів (фото)
Закатували до смерті жителя Харківщини: судитимуть трьох окупантів (фото)
28.10.2024, 15:52
Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області
28.10.2024, 15:12
Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили
Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили
28.10.2024, 14:53
«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину
«Противник став наполегливіше тиснути біля Глибокого» – Ахіллес про Харківщину
28.10.2024, 14:28
Що чекає на Харків, якщо ворог вдарить по енергетиці: коментар Терехова
Що чекає на Харків, якщо ворог вдарить по енергетиці: коментар Терехова
28.10.2024, 13:00
Новини Харкова – головне за 28. жовтня: “прильоти”, прогноз на листопад
Новини Харкова – головне за 28. жовтня: “прильоти”, прогноз на листопад
28.10.2024, 14:57

Новини за темою:

13:19
Тепліший за норму на 1 градус: прогноз на листопад у Харкові й області
12:08
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 45 тисяч гривень
13:20
У джерелах Харкова виявили нітрати: звідки пити небезпечно
12:42
«Ускладнює проведення опалювального сезону» – ОВА про останню атаку на Харків
21:25
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: наші – вдома, плани РФ на Куп’янськ

Ви читали новину: «Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 жовтня.".