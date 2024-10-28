Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 29 жовтня.

«Вночі та вранці 29 жовтня по області та по місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.