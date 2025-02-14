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«Возьми друга»: в День влюбленных собак из приюта выгуливали в центре Харькова

Общество 15:07   14.02.2025
Виктория Яковенко
«Возьми друга»: в День влюбленных собак из приюта выгуливали в центре Харькова Фото: Харьковский горсовет

Ко Дню влюбленных в Харькове прошла акция «Валентинка для животного».

Волонтеры вместе с 17 собаками из приюта прошли по центральным улицам города, чтобы привлечь внимание к бездомным животным и помочь им найти новые семьи, рассказали в горсовете.

«Это не первая подобная инициатива в Харькове. Во время акции «Возьми друга из приюта», которая состоялась 10 января, удалось пристроить сразу пять собак. Также благодаря мероприятию люди впоследствии приезжали в приют и забирали домой кошек и собак», — отметили в мэрии.

Там добавили, что за прошлый год КП «Центр обращения с животными» нашло новых владельцев для 1342 животных, а еще 912 собак и кошек передали под опеку волонтеров. Также работники центра временно приютили животных 250 пушистых переселенцев из зоны боевых действий.

Сейчас в городском приюте – 400 собак и 100 кошек, которые ищут семьи. Выбрать себе животное можно на сайте или непосредственно в приюте.

акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
акция в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню влюбленных в Харькове прошла акция «Валентинка для животного».".