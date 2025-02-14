«Возьми друга»: в День влюбленных собак из приюта выгуливали в центре Харькова
Ко Дню влюбленных в Харькове прошла акция «Валентинка для животного».
Волонтеры вместе с 17 собаками из приюта прошли по центральным улицам города, чтобы привлечь внимание к бездомным животным и помочь им найти новые семьи, рассказали в горсовете.
«Это не первая подобная инициатива в Харькове. Во время акции «Возьми друга из приюта», которая состоялась 10 января, удалось пристроить сразу пять собак. Также благодаря мероприятию люди впоследствии приезжали в приют и забирали домой кошек и собак», — отметили в мэрии.
Там добавили, что за прошлый год КП «Центр обращения с животными» нашло новых владельцев для 1342 животных, а еще 912 собак и кошек передали под опеку волонтеров. Также работники центра временно приютили животных 250 пушистых переселенцев из зоны боевых действий.
Сейчас в городском приюте – 400 собак и 100 кошек, которые ищут семьи. Выбрать себе животное можно на сайте или непосредственно в приюте.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню влюбленных в Харькове прошла акция «Валентинка для животного».".