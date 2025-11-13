Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Получить тысячу гривен в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка» может каждый украинец. Прием заявок стартует уже в эту субботу, 15 ноября, и продлится до 24 декабря.
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, механизм выплаты помощи сегодня одобрили на заседании Кабмина.
«Цель «Зимней поддержки» — охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства в преддверии зимы, помочь оплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности», — пояснила Свириденко.
На тысячу гривен имеют право граждане, которые сейчас находятся в Украине. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка.
Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:
- в приложении «Дія» — после обработки заявки средства поступят на карту «Национальный кэшбэк». Потратить их можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.
- в отделении Укрпочты — выплата поступит на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.
Воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.
Ранее в пресс-службе мэрии рассказали о пунктах «Помоги ближнему», которые работают в территориальных центрах соцуслуг Харькова.
