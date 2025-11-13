Live

Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги

Общество 20:35   13.11.2025
Елена Нагорная
Получить тысячу гривен в рамках правительственной программы «Зимняя поддержка» может каждый украинец. Прием заявок стартует уже в эту субботу, 15 ноября, и продлится до 24 декабря.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, механизм выплаты помощи сегодня одобрили на заседании Кабмина.

«Цель «Зимней поддержки» — охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства в преддверии зимы, помочь оплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности», — пояснила Свириденко.

На тысячу гривен имеют право граждане, которые сейчас находятся в Украине. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка.

Средства можно получить, подав заявку одним из двух способов:

  • в приложении «Дія» — после обработки заявки средства поступят на карту «Национальный кэшбэк». Потратить их можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.
  • в отделении Укрпочты — выплата поступит на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.

Ранее в пресс-службе мэрии рассказали о пунктах «Помоги ближнему», которые работают в территориальных центрах соцуслуг Харькова.

Читайте также: Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
