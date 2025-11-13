Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине
4224 объекта недвижимости на 8,7 миллиарда гривен приобрели жители Харьковской области по программе «єВідновлення».
Жилищными сертификатами воспользовались 6187 получателей компенсаций за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — на территориях Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего на данный момент в 40 громадах области сформировали 8390 сертификатов на более чем 11,2 миллиарда гривен.
На ремонт поврежденного в результате российской агрессии жилья в рамках госпрограммы 40407 человек получили более 4,1 миллиарда гривен компенсаций.
Как сообщала МГ «Объектив», чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» на Харьковщине отказывают в двух случаях: когда в многоквартирном доме повреждены места общего пользования и капитальный ремонт еще не выполнен, а также когда на восстановление квартиры необходимо более 350 тысяч гривен и частного дома — более 500 тысяч.
Читайте также: Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, недвижимость, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2025 в 17:29;