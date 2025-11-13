Live

Нового жилья на 8,7 млрд грн купили владельцы разбитых домов на Харьковщине

Общество 17:29   13.11.2025
Елена Нагорная
4224 объекта недвижимости на 8,7 миллиарда гривен приобрели жители Харьковской области по программе «єВідновлення».

Жилищными сертификатами воспользовались 6187 получателей компенсаций за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные — на территориях Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего на данный момент в 40 громадах области сформировали 8390 сертификатов на более чем 11,2 миллиарда гривен.

На ремонт поврежденного в результате российской агрессии жилья в рамках госпрограммы 40407 человек получили более 4,1 миллиарда гривен компенсаций.

Как сообщала МГ «Объектив», чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» на Харьковщине отказывают в двух случаях: когда в многоквартирном доме повреждены места общего пользования и капитальный ремонт еще не выполнен, а также когда на восстановление квартиры необходимо более 350 тысяч гривен и частного дома — более 500 тысяч.

Читайте также: Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано

Автор: Елена Нагорная
