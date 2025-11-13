Нового житла на 8,7 млрд грн придбали власники зруйнованих домів на Харківщині
4224 об’єкти нерухомості на 8,7 мільярда гривень придбали мешканці Харківської області за програмою «єВідновлення».
Житловими сертифікатами скористалися 6187 отримувачів компенсацій за зруйноване житло з Харківщини. Більшість придбали помешкання у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на територіях Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом на цей час у 40 громадах області сформували 8390 сертифікатів на понад 11,2 мільярда гривень.
На ремонт пошкодженого внаслідок російської агресії житла в межах держпрограми 40407 осіб отримали понад 4,1 мільярда гривень компенсацій.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, найчастіше у наданні компенсації за ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення» на Харківщині відмовляють у двох випадках: коли у багатоквартирному будинку також пошкоджені місця загального користування й капітальний ремонт ще не виконаний, а також коли на відновлення квартири необхідно понад 350 тисяч гривень, а приватного будинку – більш ніж 500 тисяч.
Читайте також: Як отримати гроші на ремонт житла після обстрілу, якщо воно не приватизоване
