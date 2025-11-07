Як отримати гроші на ремонт житла після обстрілу, якщо воно не приватизоване
У межах «єВідновлення» неможливо отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії житло, яке не було приватизоване. Спочатку необхідно визнати право власності в судовому порядку, розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов.
“Цим заявникам потрібно, по-перше, визнати право власності в судовому порядку на це житло, отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та подаватися на цю компенсацію хоч за пошкоджене, хоч за знищене. Тобто все одно це піде виключно через судовий порядок”, – пояснив Чекунов.
Він уточнив, що облік неприватизованих квартир та будинків, які постраждали або були знищені внаслідок обстрілів, ведуть комісії на місцях.
“Вони знають про це, вони допомагають. Є місцеві програми, наприклад, якщо це пошкоджене житло і неприватизована квартира чи будинок, є місцеві програми допомоги, є благодійні фонди, є гуманітарні організації, які допомагають саме на місцях таким людям. Доки вони приватизують”, – додав директор департаменту.
