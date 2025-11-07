Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано
В рамках «єВідновлення» невозможно получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии жилье, которое не было приватизировано. Вначале нужно признать право собственности в судебном порядке, рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов.
«Этим заявителям нужно, во-первых, признать право собственности в судебном порядке на это жилье, получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и подать заявление на эту компенсацию. Хоть за поврежденное, хоть за уничтоженное. То есть все равно это пойдет исключительно через судебный порядок», — пояснил Чекунов.
Он уточнил, что учет неприватизированных квартир и домов, которые пострадали или были уничтожены в результате обстрелов, ведут комиссии на местах.
«Они знают об этом, они помогают. Есть местные программы, например, если это поврежденное жилье и неприватизированная квартира или дом, есть местные программы помощи, есть благотворительные фонды, есть гуманитарные организации, которые помогают именно на местах таким людям. Пока они приватизируют», — добавил директор департамента.
Читайте также: єВідновлення: можно ли получить новую компенсацию, если прилетело повторно 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: євідновлення, відновлення, восстановление, новости Харькова, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 21:45;