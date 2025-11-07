Как получить деньги на ремонт жилья после обстрела, если оно не приватизовано

В рамках «єВідновлення» невозможно получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии жилье, которое не было приватизировано. Вначале нужно признать право собственности в судебном порядке, рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов.

«Этим заявителям нужно, во-первых, признать право собственности в судебном порядке на это жилье, получить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и подать заявление на эту компенсацию. Хоть за поврежденное, хоть за уничтоженное. То есть все равно это пойдет исключительно через судебный порядок», — пояснил Чекунов.

Он уточнил, что учет неприватизированных квартир и домов, которые пострадали или были уничтожены в результате обстрелов, ведут комиссии на местах.

«Они знают об этом, они помогают. Есть местные программы, например, если это поврежденное жилье и неприватизированная квартира или дом, есть местные программы помощи, есть благотворительные фонды, есть гуманитарные организации, которые помогают именно на местах таким людям. Пока они приватизируют», — добавил директор департамента.