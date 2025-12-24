Live

Упряжка Санта Клауса підлітає до України: маршрут можна відстежувати онлайн

Світ 17:56   24.12.2025
Олена Нагорна
Санта Клаус 24 грудня вирушив у навколосвітню подорож, щоб доставити людям подарунки. Його політ традиційно відстежують командування аерокосмічної оборони Північної Америки (Norad) та Flightradar. Їхні маршрути відрізняються.

За даними Flightradar, о 17:50 сани Санти з номером R3DN053 (Merry Christmas) були над Румунією та підлітали до України.

А ось за інформацією Norad, станом на 17:50 Санта вже доставив 1,7 мільярда подарунків і знаходився в районі Таїланду. Його упряжка злетіла з Північного полюса о 13:00 за київським часом. Слідкувати за пересуваннями Санти всі охочі можуть у реальному часі.

Традиція Norad бере початок у 1955 році, коли помилка в рекламі універмагу змусила маленьку дитину зателефонувати до військового командного центру Колорадо з проханням поговорити з Санта-Клаусом. Полковник ВПС Гаррі Шоуп, який відповів на дзвінок того вечора, підіграв і запевнив дитину, що він Санта. Коли надходило більше дзвінків, він призначив офіцера для обробки запитів, започаткувавши святковий звичай, який Norad продовжив після свого створення в 1958 році.

Автор: Олена Нагорна
