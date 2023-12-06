Діти комунальників Харкова отримали солодкі подарунки
КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова привітало дітей співробітників із Днем святого Миколая.
Подарунки отримали 180 дітей віком до 12 років, у тому числі діти комунальників, які стали до лав ЗСУ.
«Дуже символічно, що святкування Дня святого Миколая збігається з Днем Збройних Сил України. Відважні захисники, серед яких є і працівники нашого підприємства, зараз роблять все, щоб забезпечити щасливе майбутнє усіх українських дітей», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 19:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова привітало дітей співробітників із Днем святого Миколая.".