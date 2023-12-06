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Діти комунальників Харкова отримали солодкі подарунки

Суспільство 19:38   06.12.2023
Оксана Якушко
Діти комунальників Харкова отримали солодкі подарунки

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова привітало дітей співробітників із Днем святого Миколая.

Подарунки отримали 180 дітей віком до 12 років, у тому числі діти комунальників, які стали до лав ЗСУ.

«Дуже символічно, що святкування Дня святого Миколая збігається з Днем Збройних Сил України. Відважні захисники, серед яких є і працівники нашого підприємства, зараз роблять все, щоб забезпечити щасливе майбутнє усіх українських дітей», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова привітало дітей співробітників із Днем святого Миколая.".