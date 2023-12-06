Діти комунальників Харкова отримали солодкі подарунки

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова привітало дітей співробітників із Днем святого Миколая.

Подарунки отримали 180 дітей віком до 12 років, у тому числі діти комунальників, які стали до лав ЗСУ.

«Дуже символічно, що святкування Дня святого Миколая збігається з Днем Збройних Сил України. Відважні захисники, серед яких є і працівники нашого підприємства, зараз роблять все, щоб забезпечити щасливе майбутнє усіх українських дітей», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.