Дети коммунальщиков Харькова получили сладкие подарки

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова поздравило детей сотрудников с Днем святого Николая.

Подарки получили 180 детей до 12 лет, в том числе дети коммунальщиков, которые вступили в ряды ВСУ.

«Очень символично, что празднование Дня святого Николая совпадает с Днем Вооруженных Сил Украины. Отважные защитники, среди которых и работники нашего предприятия, делают сейчас всё, чтобы обеспечить счастливое будущее всех украинских детей», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.