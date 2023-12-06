Дети коммунальщиков Харькова получили сладкие подарки
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова поздравило детей сотрудников с Днем святого Николая.
Подарки получили 180 детей до 12 лет, в том числе дети коммунальщиков, которые вступили в ряды ВСУ.
«Очень символично, что празднование Дня святого Николая совпадает с Днем Вооруженных Сил Украины. Отважные защитники, среди которых и работники нашего предприятия, делают сейчас всё, чтобы обеспечить счастливое будущее всех украинских детей», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Харькова поздравило детей сотрудников с Днем святого Николая.".