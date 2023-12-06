Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)

В Харькове сегодня засияли огоньками елки на станциях метро, ведь после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь 6 декабря отмечается День Святого Николая. Праздничными инсталляциями украсили платформы шести станций. В планах еще одна — Индустриальная. Сегодня некоторые харьковчане с детьми переезжали со станции на станцию, чтобы сделать фото на каждой из локаций.

Редакция МГ «Объектив» составила рейтинг инсталляций, исходя из масштаба и атмосферы.

Пятое и шестое места — станции «Научная» и «Холодная гора».

Четвертое место — инсталляция на платформе станции «Южный вокзал».

Третье место — станция «Центральный рынок».

Вторую строчку рейтинга занимает главная елка Харькова на станции «Университет».

И победитель — праздничная инсталляция на станции «Исторический музей» с оленями и домиком Святого Николая.