Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)
В Харькове сегодня засияли огоньками елки на станциях метро, ведь после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь 6 декабря отмечается День Святого Николая. Праздничными инсталляциями украсили платформы шести станций. В планах еще одна — Индустриальная. Сегодня некоторые харьковчане с детьми переезжали со станции на станцию, чтобы сделать фото на каждой из локаций.
Редакция МГ «Объектив» составила рейтинг инсталляций, исходя из масштаба и атмосферы.
Пятое и шестое места — станции «Научная» и «Холодная гора».
Четвертое место — инсталляция на платформе станции «Южный вокзал».
Третье место — станция «Центральный рынок».
Вторую строчку рейтинга занимает главная елка Харькова на станции «Университет».
И победитель — праздничная инсталляция на станции «Исторический музей» с оленями и домиком Святого Николая.
Читайте также: Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: День Святого Николая, елки, исторический музей, метро, новый год, открытие, университет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сегодня засияли огоньками елки на станциях метро, ведь после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь 6 декабря отмечается День Святого Николая. Праздничными инсталляциями украсили платформы шести станций. В планах еще одна — Индустриальная. Сегодня некоторые харьковчане с детьми переезжали со станции на станцию, чтобы сделать фото на каждой из локаций. Редакция МГ «Объектив» составила рейтинг инсталляций, исходя из масштаба и атмосферы.".