Де робити новорічні селфі: рейтинг локацій у метро Харкова (відео, фото)
У Харкові сьогодні засяяли вогниками ялинки на станціях метро, адже після переходу ПЦУ на новоюліанський календар 6 грудня відзначається День Святого Миколая. Святковими інсталяціями прикрасили платформи шести станцій. У планах ще одна – Індустріальна. Сьогодні деякі харків’яни з дітьми переїжджали зі станції на станцію, щоби зробити фото на кожній з локацій.
Редакція МГ “Об’єктив” склала рейтинг інсталяцій, виходячи із масштабу та атмосфери.
П’яте та шосте місця – станції “Наукова” та “Холодна гора”.
Четверте місце – інсталяція на платформі станції “Південний вокзал”.
Третє місце – станція “Центральний ринок”.
Другу сходинку рейтингу посідає головна ялинка Харкова на станції “Університет”.
І переможець – святкова інсталяція на станції “Історичний музей” з оленями та будиночком Святого Миколая.
Читайте також: Урочистостей не буде: головну ялинку Харкова у метро запалили без помпи
Новини за темою:
- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: День Святого Николая, елки, исторический музей, метро, новый год, открытие, университет, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де робити новорічні селфі: рейтинг локацій у метро Харкова (відео, фото)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні засяяли вогниками ялинки на станціях метро, адже після переходу ПЦУ на новоюліанський календар 6 грудня відзначається День Святого Миколая. Святковими інсталяціями прикрасили платформи шести станцій. У планах ще одна – Індустріальна. Сьогодні деякі харків’яни з дітьми переїжджали зі станції на станцію, щоби зробити фото на кожній з локацій.".