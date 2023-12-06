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Де робити новорічні селфі: рейтинг локацій у метро Харкова (відео, фото)

Репортаж 18:10   06.12.2023
Олена Нагорна
Де робити новорічні селфі: рейтинг локацій у метро Харкова (відео, фото)

У Харкові сьогодні засяяли вогниками ялинки на станціях метро, ​​адже після переходу ПЦУ на новоюліанський календар 6 грудня відзначається День Святого Миколая. Святковими інсталяціями прикрасили платформи шести станцій. У планах ще одна – Індустріальна. Сьогодні деякі харків’яни з дітьми переїжджали зі станції на станцію, щоби зробити фото на кожній з локацій.

Редакція МГ “Об’єктив” склала рейтинг інсталяцій, виходячи із масштабу та атмосфери.

П’яте та шосте місця – станції “Наукова” та “Холодна гора”.

Четверте місце – інсталяція на платформі станції “Південний вокзал”.

Третє місце – станція “Центральний ринок”.

Другу сходинку рейтингу посідає головна ялинка Харкова на станції “Університет”.

І переможець – святкова інсталяція на станції “Історичний музей” з оленями та будиночком Святого Миколая.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 18:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сьогодні засяяли вогниками ялинки на станціях метро, ​​адже після переходу ПЦУ на новоюліанський календар 6 грудня відзначається День Святого Миколая. Святковими інсталяціями прикрасили платформи шести станцій. У планах ще одна – Індустріальна. Сьогодні деякі харків’яни з дітьми переїжджали зі станції на станцію, щоби зробити фото на кожній з локацій.".