Урочистостей не буде: головну ялинку Харкова в метро запалили без помпи
У Харкові відмовилися від урочистостей з нагоди відкриття головної ялинки міста. Про це повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.
“З ранку 6 грудня святкові декорації на території метрополітену вже з працюючою ілюмінацією. З приводу якихось додаткових атракцій та урочистостей – наразі не заплановано“, – повідомив прессекретар КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.
На цей час у метро вже горить вогнями головна ялинка міста – на станції “Університет”.
Також працює Будиночок святого Миколая на “Історичному музеї”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, новый год, святой николай;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відмовилися від урочистостей з нагоди відкриття головної ялинки міста. Про це повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”".