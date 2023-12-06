Урочистостей не буде: головну ялинку Харкова в метро запалили без помпи

У Харкові відмовилися від урочистостей з нагоди відкриття головної ялинки міста. Про це повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

“З ранку 6 грудня святкові декорації на території метрополітену вже з працюючою ілюмінацією. З приводу якихось додаткових атракцій та урочистостей – наразі не заплановано“, – повідомив прессекретар КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

На цей час у метро вже горить вогнями головна ялинка міста – на станції “Університет”.

Також працює Будиночок святого Миколая на “Історичному музеї”.