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Урочистостей не буде: головну ялинку Харкова в метро запалили без помпи

Суспільство 11:00   06.12.2023
Оксана Горун
Урочистостей не буде: головну ялинку Харкова в метро запалили без помпи

У Харкові відмовилися від урочистостей з нагоди відкриття головної ялинки міста. Про це повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

З ранку 6 грудня святкові декорації на території метрополітену вже з працюючою ілюмінацією. З приводу якихось додаткових атракцій та урочистостей – наразі не заплановано“, – повідомив прессекретар КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

На цей час у метро вже горить вогнями головна ялинка міста – на станції “Університет”.

Також працює Будиночок святого Миколая на “Історичному музеї”.

Будиночок святого Миколая у метро у Харкові

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 11:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відмовилися від урочистостей з нагоди відкриття головної ялинки міста. Про це повідомили у пресслужбі КП “Харківський метрополітен”".