Скільки коштує прикрасити ялинку і дім у Харкові – ціни на новорічний декор
У зв’язку з переходом на новоюліанський календар День святого Миколая та Різдво відзначатимуться 6 та 25 грудня. Тож вже зараз можна вирушати до магазинів, щоб оновити ялинкові іграшки та новорічний декор. У мерії Харкова проаналізували ціни на прикраси.
За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, на пластикові іграшки встановили такі ціни:
– набір куль з 12 шт. (діаметр – 30 мм) – у середньому від 35 до 50 грн;
– набір куль з 6 шт. (60 мм) – від 85 до 95 грн;
– великий набір іграшок із 75 шт. – від 800 до 1 тис. грн.
Ціни на скляні прикраси – вищі та становлять від 80 до 1,8 тис. грн (у наборах від двох до 12 шт., відповідно).
Ціни на гірлянди для приміщень коливаються від 70 грн (на 20 ламп) до 1,2 тис. грн (на 140 ламп).
Верхівки для ялинки коштують від 75 до 450 грн/шт., намисто – від 35 до 300 грн/шт., штучний сніг – від 40 до 120 грн/шт.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: гирлянды, декор, елочные игрушки, купить, новый год, Харьков., цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 12:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з переходом на новоюліанський календар День святого Миколая та Різдво відзначатимуться 6 та 25 грудня. Тож вже зараз можна вирушати до магазинів, щоб оновити ялинкові іграшки та новорічний декор. У мерії Харкова проаналізували ціни на прикраси.".