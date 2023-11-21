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Невдовзі Новий рік: у мерії назвали ціни на солодкі подарунки в Харкові

Суспільство 13:16   21.11.2023
Вікторія Яковенко
Невдовзі Новий рік: у мерії назвали ціни на солодкі подарунки в Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харкові перед зимовими святами проаналізували ціни на подарункові набори солодощів. 

Аналіз цін у місті провів департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

За їхніми даними, вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення тощо. У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 75 грн/100 г до 370 грн/850 г, а шоколадні фігурки – від 30 грн/шт.

Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю (йде в комплекті), коштують від 150 до 350 грн. Адвент-календарі з шоколадками та цукерками коштують від 200 до 470 грн.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 13:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перед зимовими святами проаналізували ціни на подарункові набори солодощів. ".