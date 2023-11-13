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Ціни у Харкові: в мерії прикинули, скільки коштують продукти “від ГРВІ”

Економіка 09:38   13.11.2023
Оксана Горун
Ціни у Харкові: в мерії прикинули, скільки коштують продукти “від ГРВІ”

У Харкові провели моніторинг цін на продукти з високим вмістом вітаміну С, особливо актуальні в період підвищення захворюваності на респіраторні інфекції.

Аналіз ринку в Харкові провів департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

За їхніми даними на 13 листопада, ціни у Харкові такі:

лимони – 45-80 грн/кг;

апельсини – 70-100 грн/кг;

імбир – 200-250 грн/кг;

часник – 118-180 грн/кг.

Також у мерії нагадали про дешевші – народні – джерела вітаміну С. Так, калина на ринках Харкова коштує від 10 грн за пучок, а шипшина – від 25 грн за півлітрову банку.

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“Ціни на мед залежать від сорту, регіону добування, врожайності, сезону тощо. В супермаркетах мед можна купити від 80 грн/250 г. На ринках асортимент меду більший, ціни стартують від 100 грн/500 г”, – доповнила пресслужба Харківської міськради.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 09:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели моніторинг цін на продукти з високим вмістом вітаміну С, особливо актуальні в період підвищення захворюваності на респіраторні інфекції".