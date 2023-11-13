Цены в Харькове: в мэрии прикинули, почем продукты «от ОРВИ»

В Харькове провели мониторинг цен на продукты с высоким содержанием витамина С, особенно актуальные в период повышения заболеваемости респираторными инфекциями.

Анализ рынка в Харькове провел департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

По их данным на 13 ноября, цены в Харькове следующие:

лимоны — 45-80 грн/кг;

апельсины — 70-100 грн/кг;

имбирь — 200-250 грн/кг;

чеснок — 118-180 грн/кг.

Также в мэрии напомнили о более дешевых — народных — источниках витамина С. Так, калина на рынках Харькова стоит от 10 грн за пучок, а шиповник – от 25 грн за полулитровую банку.

«Цены на мед зависят от сорта, региона добывания, урожайности, сезона и т.п. В супермаркетах мед можно купить от 80 грн/250 г. На рынках ассортимент меда больше, цены стартуют от 100 грн/500 г», — дополнила пресс-служба Харьковского горсовета.