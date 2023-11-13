Цены в Харькове: в мэрии прикинули, почем продукты «от ОРВИ»
В Харькове провели мониторинг цен на продукты с высоким содержанием витамина С, особенно актуальные в период повышения заболеваемости респираторными инфекциями.
Анализ рынка в Харькове провел департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.
По их данным на 13 ноября, цены в Харькове следующие:
лимоны — 45-80 грн/кг;
апельсины — 70-100 грн/кг;
имбирь — 200-250 грн/кг;
чеснок — 118-180 грн/кг.
Также в мэрии напомнили о более дешевых — народных — источниках витамина С. Так, калина на рынках Харькова стоит от 10 грн за пучок, а шиповник – от 25 грн за полулитровую банку.
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«Цены на мед зависят от сорта, региона добывания, урожайности, сезона и т.п. В супермаркетах мед можно купить от 80 грн/250 г. На рынках ассортимент меда больше, цены стартуют от 100 грн/500 г», — дополнила пресс-служба Харьковского горсовета.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: мэрия, ОРВИ, Харьковский горсовет, цены;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели мониторинг цен на продукты с высоким содержанием витамина С, особенно актуальные в период повышения заболеваемости респираторными инфекциямив".