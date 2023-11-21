Скоро Новый год: в мэрии назвали цены на сладкие подарки в Харькове

В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.

Анализ цен в городе провел департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

По их данным, стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и т.п. В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 75 грн/100 г до 370 грн/850 г, а шоколадные фигурки – от 30 грн/шт.

Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (идет в комплекте), стоят от 150 до 350 грн. Адвент-календари с шоколадками и конфетами стоят от 200 до 470 грн.