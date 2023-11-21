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Скоро Новый год: в мэрии назвали цены на сладкие подарки в Харькове

Общество 13:16   21.11.2023
Виктория Яковенко
Скоро Новый год: в мэрии назвали цены на сладкие подарки в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.

Анализ цен в городе провел департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

По их данным, стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и т.п. В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 75 грн/100 г до 370 грн/850 г, а шоколадные фигурки – от 30 грн/шт.

Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (идет в комплекте), стоят от 150 до 350 грн. Адвент-календари с шоколадками и конфетами стоят от 200 до 470 грн.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.".