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Сколько стоит украсить елку и дом в Харькове — цены на новогодний декор

Общество 12:59   01.12.2023
Елена Нагорная
Сколько стоит украсить елку и дом в Харькове — цены на новогодний декор

В связи переходом на новоюлианский календарь День святого Николая и Рождество будут отмечаться 6 и 25 декабря. Поэтому уже сейчас можно отправляться в магазины, чтобы обновить елочные игрушки и новогодний декор. В мэрии Харькова проанализировали цены на украшения.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета, на пластиковые игрушки установили следующие цены:

— набор шаров из 12 шт. (диаметр — 30 мм) — в среднем от 35 до 50 грн;
— набор шаров из 6 шт. (60 мм) — от 85 до 95 грн;
— большой набор игрушек из 75 шт. — от 800 до 1 тыс. грн.

Цены на стеклянные украшения — выше и составляют от 80 до 1,8 тыс. грн (в наборах от двух до 12 шт., соответственно).

Цены на гирлянды для помещений колеблются от 70 грн (на 20 ламп) до 1,2 тыс. грн (на 140 ламп).

Верхушки для елки стоят от 75 до 450 грн/шт., бусы — от 35 до 300 грн/шт., искусственный снег — от 40 до 120 грн/шт.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 12:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи переходом на новоюлианский календарь День святого Николая и Рождество будут отмечаться 6 и 25 декабря. Поэтому уже сейчас можно отправляться в магазины, чтобы обновить елочные игрушки и новогодний декор. В мэрии Харькова проанализировали цены на украшения.".