Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы
В Харькове отказались от торжеств по случаю открытия главной елки города. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
«Утром 6 декабря праздничные декорации на территории метрополитена уже с работающей иллюминацией. По поводу каких-то дополнительных аттракций и торжеств — пока не запланировано», — сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
На данный момент в метро уже горит огнями главная елка города — на станции «Университет».
Также работает Домик святого Николая на «Историческом музее».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, новый год, святой николай;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отказались от торжеств по случаю открытия главной елки города. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен»".