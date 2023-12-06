Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы

В Харькове отказались от торжеств по случаю открытия главной елки города. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

«Утром 6 декабря праздничные декорации на территории метрополитена уже с работающей иллюминацией. По поводу каких-то дополнительных аттракций и торжеств — пока не запланировано», — сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

На данный момент в метро уже горит огнями главная елка города — на станции «Университет».

Также работает Домик святого Николая на «Историческом музее».