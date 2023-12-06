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Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы

Общество 11:00   06.12.2023
Оксана Горун
Торжеств не будет: главную елку Харькова в метро зажгли без помпы

В Харькове отказались от торжеств по случаю открытия главной елки города. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

«Утром 6 декабря праздничные декорации на территории метрополитена уже с работающей иллюминацией. По поводу каких-то дополнительных аттракций и торжеств — пока не запланировано», — сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

На данный момент в метро уже горит огнями главная елка города — на станции «Университет».

Фото: Павел Велицкий

Также работает Домик святого Николая на «Историческом музее».

Домик святого Николая в метро в Харькове
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове отказались от торжеств по случаю открытия главной елки города. Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен»".