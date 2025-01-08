Учні Харкова – з подарунками від французів: до чого тут висадка в Нормандії

Північну Салтівку, місто Маріньї в Нормандії та американський Вестпорт об’єднало гарну подію напередодні Різдва.

Французи зібрали подарунки для харківських школярів. І передали їх за підтримки МГ «Об’єктив». Як виникла ідея – у нашому матеріалі.

Після висадки у Нормандії американці допомагали відбудувати зруйноване місто

Історія, яка продовжилася в школі на Північній Салтівці, розпочалася аж 80 років тому (у 1944-му), після масштабної висадки армій Великої Британії, США та Канади на півночі Франції. Тоді союзні війська буквально вибивали гітлерівців з узбережжя, де фашисти чіплялися за кожен населений пункт. Внаслідок артилерійських ударів і килимових бомбардувань норманські містечка та села зазнали страшних руйнувань. Наприклад, були знищені дві третини старовинного і неймовірно красивого міста Кан – резиденції англійського короля Вільгельма Завойовника.

Американські солдати з Коннектикуту, які брали участь у висадці в Нормандії, звернули увагу на те, що після інтенсивних боїв у французьких дітей з містечка Мариньї не лишилося навіть школи. І вже у 1947 році з Вестпорта до Мариньї вирушила перша допомога на відновлення. Міста стали побратимами, а традиція товаришувати та обмінюватися подарунками на свята закріпилася між американськими та французькими школярами. Діти подорослішали, змінилося не одне покоління, але тісний зв’язок між нащадками тих, хто звільняв, і тих, кому повернули свободу, зберігається й досі, розповів МГ «Об’єктив» Мирослав Марків, українець, який 25 років живе в Нормандії.

Французи підтримали учнів з найбільш зруйнованого мікрорайону Харкова

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканці Вестпорта та Мариньї, які дуже добре пам’ятають, якою ціною довелося повертати свободу, вирішили допомагати Україні. У 2022 році організація WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON взяла шефство над першим звільненим у Донецькій області містом Лиман. Надіслали чималу суму на ремонт муніципального опалення, купу подарунків дітям на Різдво. Та влітку 2024 року у Лиманській громаді оголосили примусову евакуацію родин із дітьми – стрімко наближався фронт.

Попри це французи вирішили продовжувати допомагати Україні. Наближалося Різдво, норманські школярі збирали подарунки для українських однолітків – адже війна не привід відмовляти дітям у святі. Залишалося знайти школу – в регіоні, який зазнав російської агресії. По допомогу у виборі представники організації WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON звернулися до редакції МГ «Об’єктив». І за нашою порадою обрали в Харкові 166-й ліцей, на Північній Салтівці. Кореспондент «Об’єктиву» допоміг міжнародним благодійникам зв’язатися з учбовим закладом. Росіяни пошкодили його, як і більшість будівель на Північній Салтівці, навесні 2022 року, коли гатили з усіх видів озброєння.

Ліцей – спеціалізований, де посилено вивчають іноземні мови, зокрема і французьку. До початку повномасштабного вторгнення ліцей відвідували 1050 школярів. Наразі у ньому 670 учнів: 270 дітей перебувають у Харкові та області, навчаються онлайн і відвідують уроки в метрошколі. 315 продовжують отримувати українську освіту, перебуваючи за кордоном, решта проживає в різних регіонах України, але не втрачає зв’язку з рідною школою та містом.

Чимало учнів та вчителів 166-го ліцею стали вимушеними переселенцями. Адже росіяни зруйнували їхнє житло на Північній Салтівці. Є серед дітей і ті, хто кілька місяців перебував в окупації, адже жили в передмісті Харкова та не встигли виїхати вранці 24 лютого 2022 року.

“Гроші на цукерки є не в усіх батьків”

Новина, що харківські діти отримають подарунки від французьких школярів, стала несподіванкою, каже директорка ліцею №166 Світлана Коломієць.

«Зараз Північна Салтівка майже пуста. Війна триває. І область, і місто щодня під ударами. Лише три дитини з наших учнів живуть зараз на Північній Салтівці. Тому ця підтримка, ці подарунки дітям неймовірно розчулили. Розумієте, не всі ж батьки навіть цукерки можуть придбати. Тому що нема за що, бо люди знімають житло, багато хто залишився без роботи. Перед Різдвом ми своїми силами в укритті зробили дітям святкову виставу. І тоді роздали подарунки від французів. Якби ви бачили очі тих дітей!» – розповіла МГ «Об’єктив» директорка школи.

Мирослав Марків, який допомагав поєднати учнів харківського ліцею, редакцію «Об’єктиву» та організацію WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON, відзначив: сподіваюся, що це стане початком гарної історії та довгої дружби між українськими та французькими школярами.